Топилин рассказал об увеличении финансирования пособий на третьего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Поддержка регионов с выплатами на третьего ребенка со стороны федерального бюджета увеличится со следующего года на 20 миллиардов рублей, заявил министр труда и социального развития Максим Топилин на заседании президиума Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина.

"Что касается демографических программ, буквально в прошлом году мы подняли общим решением, вашим указом, мы подняли эту планку для того, чтобы поддержать все большее и большее количество регионов, со среднего российского суммарного коэффициента рождаемости до двух. У нас только теперь не поддерживаются те регионы, где суммарный коэффициент рождаемости больше двух. То есть это действительно регионы с очень хорошей рождаемостью, куда, к счастью, входит и Чукотка, поэтому только-только это решение мы пересмотрели именно на таком системном уровне, поэтому мне кажется, здесь надо пока посмотреть, как это решение будет работать", — отметил Топилин.

Кроме того, добавил он, со следующего года по этой мере поддержки на третьего ребенка Россия переходит "на совершенно другой уровень софинансирования". "Если раньше регионы финансировали 70% этой выплаты, а 30% — от федерации, то со следующего года федерация берет на себя 70% этой выплаты. То есть поддержка увеличивается со следующего года именно по демографическим мерам на третьего ребенка на 20 миллиардов рублей из федерального бюджета, то есть это такая серьезная история", — подчеркнул министр.

Поэтому он предложил, прежде чем оказывать дополнительные меры поддержки регионам, сначала посмотреть, какой эффект будет давать федеральный пакет мер — ипотека льготная, выплаты на первого ребенка, появление ясельных групп.

"Мы бы пока исходили из того, что регионы вот за счет этой экономии, которая у них имеется по третьему ребенку по поддержке, по Дальнему Востоку — это со следующего года экономия 2,4 миллиарда — федеральный бюджет будет финансировать пособие не третьего ребенка. Все-таки у нас было бы предложение со следующего года, чтобы субъекты эти меры, которые они предлагают, вводили бы самостоятельно за счет этих сэкономленных средств, которые они не будут направлять на финансирование пособий на третьих детей", — предложил Топилин.

"Посмотрим. Давайте мы его аккуратно сформулируем в поручении и еще к этому вернемся, надо посмотреть. Все-таки мы исходили из того, что Дальний Восток требует особого внимания с учетом демографической ситуации, которая в регионе складывается в целом. Посмотрим", — сказал в свою очередь Путин.