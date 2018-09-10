Минэнерго поддерживает продление субсидий энерготарифов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Минэнерго РФ поддерживает продление субсидирования энерготарифов Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2028 года, но с учетом повышения их эффективности, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Новак пояснил, что эти предложения должна внести Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Хорошо, я согласен, договорились", — сказал в ответ президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин поручил правительству до 10 сентября представить предложения о продлении до 2028 года механизма выравнивания энерготарифов для ДФО, а также предложения о долгосрочном регулировании тарифов.
Летом прошлого года кабмин РФ ввел механизм снижения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке за счет потребителей европейской части России, Урала и Сибири. Он действует до 2019 года включительно.