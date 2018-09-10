МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование администрирования доходов бюджетов всех уровней от штрафов, неустоек и пеней.
Таким образом, суммы административных штрафов за нарушение законов субъектов РФ будут зачисляться в региональные бюджеты, муниципальных правовых актов – в местные бюджеты.
Законопроект также предусматривает увеличение на 5% нормативов, установленных для зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, в доходы местных бюджетов и бюджетов городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Кроме того, в доходы региональных бюджетов предлагается направлять 50% поступлений акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья.
В региональные и местные бюджеты будут зачисляться все административные штрафы (за исключением отдельных штрафов в области финансов), постановления о наложении которых вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам о несовершеннолетних, органами исполнительной власти субъектов РФ. При этом половина административного штрафа, назначенного мировым судьей, будет поступать в доходы бюджета муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением.
В местные бюджеты также будут поступать все штрафы за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля.