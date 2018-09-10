В ГД поддержали перераспределение поступлений от штрафов между бюджетами

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование администрирования доходов бюджетов всех уровней от штрафов, неустоек и пеней.

Документ планируется вынести на рассмотрение Думы 13 сентября. Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает единый принцип (за исключением отдельных случаев) зачисления доходов от штрафов, согласно которому из какого бюджета финансируется деятельность органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет штраф и должен поступать. Это должно позволить однозначно определить, в какой бюджет должны поступать штрафы, установленные федеральными и региональными законами.

Таким образом, суммы административных штрафов за нарушение законов субъектов РФ будут зачисляться в региональные бюджеты, муниципальных правовых актов – в местные бюджеты.

Законопроект также предусматривает увеличение на 5% нормативов, установленных для зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, в доходы местных бюджетов и бюджетов городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Кроме того, в доходы региональных бюджетов предлагается направлять 50% поступлений акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья.

В региональные и местные бюджеты будут зачисляться все административные штрафы (за исключением отдельных штрафов в области финансов), постановления о наложении которых вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам о несовершеннолетних, органами исполнительной власти субъектов РФ. При этом половина административного штрафа, назначенного мировым судьей, будет поступать в доходы бюджета муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением.

В местные бюджеты также будут поступать все штрафы за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля.