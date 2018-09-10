Китай спустил на воду первый ледокол собственного производства

Вид с китайского ледокола Xue Long на лагерь на льдине. Архивное фото

Вид с китайского ледокола Xue Long на лагерь на льдине. Архивное фото

ПЕКИН, 10 сен — РИА Новости. Китай в понедельник в порту Шанхая спустил на воду первый ледокол собственного производства, который получил названием "Сэюлун-2" (Снежный дракон), сообщила Китайская ассоциация судовладельцев.

Строительство первого китайского отечественного ледокола началось в 2016 году. Ранее сообщалось, что бюджет на строительство нового ледокола составит примерно 153 миллиона долларов, а сам процесс займет около двух лет.

До настоящего момента у КНР было лишь одно научно-исследовательское судно ледового класса "Сюэлун", которое было построено на Украине в 1993 году Херсонским судостроительным заводом, а в 1994 году приобретено Китаем.

Отмечается, что "Сюэлун-2" несколько меньше своего "старшего украинского брата", длина корпуса китайского судна достигает 122,5 метрa, а ширина — 22,3 метра. Весит "Снежный дракон" 12,3 тысячи тонн. Ледокол сможет перемещаться и разбивать лёд толщиной до 1,5 метра.

В эксплуатацию корабль сдадут в 2019 году.