Суд по иску "Роснефти" к консорциуму "Сахалин-1" отложили на 2 месяца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости. Предварительное заседание судебного заседания по иску компании "Роснефть" к членам консорциума "Сахалин-1" отложено на два месяца.

Изначально заседание было назначено на 10.00 (2.00 мск) понедельника. К рассмотрению вопроса Сахалинский арбитражный суд вернется 2 ноября. Заседание назначено на 11.00 (3.00 мск).

Представитель "Роснефти" заявил ходатайство с просьбой отложить предварительное заседание на 60 дней. Этот срок понадобится для окончания переговоров с участниками проекта "Сахалин-1" по урегулированию спора по вопросу перетоков нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения и понесенных при этом убытках.

"Стороны принимают меры по регулированию спора. Арбитражный суд может отложить рассмотрение по обращению одной из сторон либо обеих сторон к суду для содействия урегулирования спора. Мы хотели бы заявить ходатайство по отложению рассмотрения на срок 60 дней", — заявил в суде представитель "Роснефти".

В июле Арбитражный суд Сахалинской области зарегистрировал иск "Роснефти" о взыскании с пяти компаний-участников международного нефтегазового проекта "Сахалин-1" суммарно 89 миллиардов рублей. "Роснефть" требует взыскать с ответчиков неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Ответчиками выступают все непосредственные участники проекта: "Эксон Нефтегаз Лимитед" (доля в проекте 30%), "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент" (японская Sodeco, 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также "Сахалинморнефтегаз-шельф" (11,5%) и "РН-Астра" (8,5%), через которые "Роснефть" суммарно контролирует 20% в проекте. "Роснефть" требует взыскать с Exxon и Sodeco по 26,7 миллиарда рублей, с ONGC — 17,8 миллиарда рублей, а со своих структур суммарно 17,8 миллиарда рублей.

Проект "Сахалин-1", реализующийся на условиях соглашения о разделе продукции, включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. При этом участок Северная оконечность Чайво выделен в отдельную лицензию, которая принадлежит "Роснефти".