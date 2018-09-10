Представитель президента: обращение криптовалюты в РФ пока разрешать нельзя

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эмиссию и обращение криптовалюты в России пока разрешать нельзя, высок риск оказаться в ситуации финансовой пирамиды МММ, считает спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

"Мы законодательно не задавили на старте блокчейн и криптовалюту, пытаемся вывести их в нормативное поле. Но государство должно честно всех предупредить, что вероятность того, что вы попадете в МММ 2.0, здесь максимальная", — сказал Песков в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ.

"Центробанк занимает, с моей точки зрения, предельно либеральную позицию в сфере регулирования криптовалют. Но уровень угрозы настолько велик, что эта позиция могла быть и более жесткой", — добавил он.

По мнению Пескова, подход, подразумевающий создание регуляторных песочниц, в рамках которых можно было бы проанализировать все методы работы с криптовалютами, является сейчас самым перспективным.

"Эмиссию и обращение криптовалюты пока разрешать нельзя. Это противоречит базовой функции государства. Важна последовательность. Если мы сейчас на общем уровне принимаем законопроект о принципах работы с кибервалютами, следующим этапом можно обсуждать имплементирование этих принципов уже в повседневную жизнь. Но неправильно делать наоборот", — сказал Песков.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Второе чтение намечено на осень.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает возможным разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.