"Гидроавиасалон-2018": российские самолеты будут тушить американские пожары

ГЕЛЕНДЖИК, 9 сен – РИА Новости. Деловая программа "Гидроавиасалона-2018" завершилась в Геленджике, и, несмотря на не очень благоприятные погодные условия, которые внесли ряд корректив в летную программу мероприятия, было подписано множество разноплановых контрактов и соглашений.

Так, например, был подписан документ, предполагающий возрождение производства в России поршневых двигателей, предназначенных для малой авиации, авиакомпания "РусАвиа" законтрактовала 10 серийных сельхозсамолетов Т-500, авиапредприятие "Северсталь" и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) договорились о намерениях по передаче в финансовый лизинг четырех воздушных судов SSJ-100, а Ростех объявил о заключении соглашения с Национальной службой санитарной авиации на поставку 150 медицинских вертолетов Ансат и Ми-8АМТ.

Однако главным итогом "Гидроавиасалона" можно считать подписанные с США (четыре самолета с опционом на шесть) и Чили (два самолета с опционом на три) контракты на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые помогут этим странам эффективнее бороться с лесными пожарами, а также передачу очередного, пятого по счету, Бе-200ЧС для МЧС России.

Контракты

В этом году программа мероприятий, прошедших в рамках "Гидроавиасалона", стала рекордной по количеству подписанных документов по сравнению с прошлыми подобными форумами. Ключевым событием салона стали подписанные ТАНТК им. Г.М. Бериева соглашения на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США и Чили. Согласно контракту с американской компанией Seaplane Global, предусмотрена поставка четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион ещё на шесть таких самолетов. Контракт с Чили предусматривает поставку двух самолетов-амфибий и опцион на три таких машины.

Помимо амфибий успехом пользовались и гражданские воздушные суда. Так, авиапредприятие "Северсталь" и ГТЛК подписали соглашение о намерениях по передаче в финансовый лизинг четырех воздушных судов SSJ-100 в 2018–2019 годах. В свою очередь Ростех и Национальная служба санитарной авиации объявили о подписании контрактов на поставку 104 вертолетов Ансат и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении, в рамках которых будет осуществляться и послепродажное обслуживание данной техники. А Казанский вертолетный завод подписал соглашение с компанией "Авиапатруль" о закупке двух вертолетов Ансат.

Не осталось в стороне и сельское хозяйство. Авиакомпания "РусАвиа" купила у Ростеха десять серийных сельхозсамолетов Т-500, которые будут использоваться для выполнения авиационно-химических работ на территории Российской Федерации. Сумма контракта составила более 200 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе "Гидроавиасалона" Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова и Уральский завод гражданской авиации подписали соглашение, предусматривающее воспроизводство поршневых двигателей для малой авиации. Документ предусматривает развертывание масштабных работ по возрождению производства поршневых силовых установок для самолетных и вертолетных, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Разработки

Контракты – неотъемлемая часть любой промышленной выставки, но еще одной важной составляющей таких мероприятий являются заявления о перспективных разработках в той или иной области промышленности. На этом "Гидроавиасалоне" подобных заявлений было достаточно, чтобы понять, что Россия не собирается останавливаться в развитии как гражданского авиастроения, так и военного. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) РИА Новости сообщили, что работают над проектом по возобновлению производства в России самого большого в мире самолета-амфибии А-40 "Альбатрос", основной задачей которого советские конструктора видели поиск, последующее слежение и уничтожение подводных лодок противника.

На третий день выставки президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что корпорация ведет переговоры с Минобороны РФ по определению облика и характеристик перспективного самолета вертикального взлета и посадки, а в конце этого – начале следующего года намерена заключить контракт с Минобороны на поставку перспективных "летающих радаров" А-100 "Премьер" со стартом поставок в 2020-2021 годах. В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал РИА Новости, что Россия ведет разработку нового экраноплана с ракетным вооружением на борту, который будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.

Создавать экраноплан, не имея современных силовых установок, невозможно, но двигателестроительная отрасль России тоже не стоит на месте. Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков заявил РИА Новости, что предприятия корпорации уже разрабатывают двигатели для перспективных экранопланов.

Первый заместитель генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Владимир Ярмолюк в ходе форума сообщил агентству, что в 2019 году ВМФ России начнет получать новые торпеды, предназначенные для различных типов кораблей и подводных лодок. По его словам, это будут универсальные электрические торпеды УЭТ-1 калибра 533 миллиметра.

В области гражданских разработок тоже было сделано несколько интересных заявлений. Так, например, в пресс-службе ОАК РИА Новости сообщили, что корпорация прорабатывает возможность создания самолета пожаротушения на базе модернизированного самолета-амфибии А-42. В свою очередь представитель Объединенной двигателестроительной корпорации рассказал, что завершить работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с установкой французско-российского двигателя SaM146 планируется к 2021 году.

О выставке

Авиационный форум проводится раз в два года на территории аэропорта "Геленджик" и испытательно-экспериментальной базы ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Организатором "Гидроавиасалона" является министерство промышленности и торговли РФ, устроителем – Объединенная авиастроительная корпорация. В этом году программа форума проводилась с 6 по 9 сентября и была посвящена не только гидроавиации, но и цифровой трансформации промышленности. Перед началом мероприятий была анонсирована насыщенная летная программа, однако не очень благоприятные погодные условия внесли в нее существенные коррективы. Но, несмотря на это, все заявленные участники летной программы все же выполнили показательные полеты, пусть и не каждый день работы форума.

Среди участников воздушного представления были такие знаменитые пилотажные группы как "Первый полет" и "Стрижи". Мастерство сброса и забора воды продемонстрировали летчики ТАНТК им Г.М. Бериева на самолете Бе-200ЧС.