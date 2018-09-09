МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Минфин России обсуждает возможность перераспределения норматива зачисления поступлений от акциза на крепкий алкоголь в пользу регионов, что позволит получить регионам 50-60 миллиардов рублей в 2019 году, сообщил первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.

"Сейчас акциз распределяется в нормативе 50% на 50%, то есть половина идет в региональные бюджеты. Предварительно обсуждается вопрос, чтобы добавить регионам еще 30%, таким образом получится порядка 80% и 20%. Это даст дополнительно субъектам около 50-60 миллиардов рублей на 2019 год, если говорить о крепком алкоголе", — сказал Горнин.

По его словам, такие предложения связаны в том числе с компенсацией выпадающих доходов субъектов РФ из-за отмены налога на движимое имущество, которое принято в этом году. "Сумма этих выпадающих доходов пока оценивается на уровне около 180 миллиардов рублей в 2019 году. Здесь, безусловно, мы должны донастроить наши межбюджетные отношения с субъектами РФ по компенсации выпадающих доходов", — добавил Горнин.

Так, на уровне Совета Федерации, Государственной Думы обсуждались вопросы по поводу уточнения расходных полномочий субъектов, связанных с уплатой страховых взносов за неработающее население, пояснил он. "Вопрос пока не снят с повестки дня. Мы находимся в дискуссии, рассматриваем его на уровне правительства РФ", — сообщил первый замминистра.

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