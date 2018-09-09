Во Владивосток прибыл лайнер, на котором поселят гостей ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Круизное судно Costa NeoRomantica, на которое поселят гостей Четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ), прибыло в воскресенье во Владивосток, сообщает с городского морского вокзала корреспондент РИА Новости.

Судно под флагом Италии пришвартовалось у здания морского вокзала. Сейчас его проверяет комиссия. Как сообщили в администрации края, вопрос о начале заселения будет решаться по окончании проверки.

На круизном судне около 600 номеров. На лайнере организуют питание и оказание потребительских услуг для гостей и участников форума. Кроме того, планируется задействовать деловую и развлекательную инфраструктуру судна для проведения мероприятий. Гостей ВЭФ разместят на круизном судне впервые.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.