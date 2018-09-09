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Экономика

Торгуем лицом. Сколько платят в Китае за то, что ты — белый

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© Depositphotos / logoffМужчина с деньгамиМужчина с деньгами
© Depositphotos / logoff

МОСКВА, 9 сен  РИА Новости, Александр Лесных. Получить на руки тысячу долларов за неполный рабочий день в Китае вполне реально, если ты белый и не знаешь ни слова по-китайски. Таких в Поднебесной называют лаоваями, дословно — уважаемыми иностранцами. Этим часто пользуются студенты, а некоторые приезжие превращают игру в "зарубежного инвестора" в постоянный источник дохода. Почему европейцы так популярны в КНР и что им приходится делать — в материале РИА Новости.

Нихао

Покупатели в супермаркете города Фуян в Китае
© AFP 2018 / STR
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Сейчас в мегаполисах вроде Пекина или Шанхая аренда белых иностранцев, вошедшая в обиход лет десять назад, уже не так распространена. Но в крупных промышленных центрах на лаоваев по-прежнему большой спрос.

Дело в том, что иностранец в Китае на каком-либо мероприятии автоматически повышает его статус. Если компания может позволить себе зарубежного сотрудника, значит, у нее хорошие связи в мире и достаточно денег. Поэтому многие бизнесмены нанимают заезжих европейцев для презентаций и переговоров.

Экспат Митч Моксли рассказывает, что заработал тысячу долларов за день, изображая эксперта из несуществующей калифорнийской компании. Похожей историей поделился американский актер Джонатан Заткин, живущий в Пекине. Его наняли изображать вице-президента итальянской ювелирной компании. Все, что от него требовалось,  долететь с несколькими русскими девушками-моделями до небольшого города в провинции Хэнань и выступить на торжественной церемонии открытия магазина украшений. Правда, ему заплатили всего 300 долларов.

"Рядом со мной на сцене стоял мэр города, и я произнес речь о том, как я рад, что уже десять лет работаю в этой компании, и как хорошо иностранцев принимают в Китае", признался Заткин.

Расстроенная женщина у компьютера
© Fotolia / olgavolodina
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Иногда лаоваев приглашают на более серьезные роли. Например, американскому актеру Дэвиду Гарнеру довелось изображать врача. Клиника по лечению сексуальной дисфункции и бесплодия в городе Цзуньи искала американского специалиста по лечению простатита, чтобы тот выступил с лекцией на церемонии открытия новой больницы.

В итоге роль врача исполнил Дэвид: за проживание в номере люкс и денежное вознаграждение он прочитал доклад, основанный на данных из "Википедии". Выступление актера вызвало ажиотаж среди медиков, хотя во время докладов настоящих (но китайских) специалистов конференц-зал либо пустовал, либо слушатели просто спали.

В какую сумму больнице обошелся его приезд, Дэвид не сообщает, однако утверждает, что получает по два-три подобных предложения каждый день.

 

© AFP 2018Туристы во время банкета на краю скалы Laojun в Китае
© AFP 2018
Туристы во время банкета на краю скалы Laojun в Китае

Прийти по-английски

Трюки с приглашением актеров на роли американских врачей и итальянских ювелиров сейчас срабатывают только в провинциальных городах. Но и у мегаполисов есть свои причуды.

В 1980-е годы, когда страна открылась внешнему миру, китайцы принялись сметать с прилавков все товары, так или иначе связанные с западной культурой.

Кот у бокала с пивом
CC BY-SA 2.0 / Andrew Nash / L'Athenee Cafe Brussels - Dec 2014
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Последствия этого "культурного голодания" ощущаются и сейчас. К примеру, популярный британский сериал "Аббатство Даунтон", выходивший на экраны с 2010 по 2015 год, произвел в Китае настоящий фурор: его посмотрели более 160 миллионов человек.

В результате обеспеченные китайские семьи начали жить "как британские аристократы"  играть в поло и нанимать прислугу из европейцев.

В городе Чэнду даже открылся филиал Международной академии дворецких. Подобные учебные заведения уже были в Китае, однако благодаря "Аббатству" туда выстроились очереди. Что, впрочем, неудивительно. Дворецкие, работающие в ресторанах и на банкетах, получают порядка 2,8 тысячи долларов в месяц. Услуги личного дворецкого во много раз дороже.

И это зарплаты китайцев с дипломом дворецкого. Их коллеги из Европы зарабатывают на порядок больше.

Не принято говорить

Участница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Политика "открытого Китая" подразумевает, что здесь рады любым иностранцам: им предоставляют стипендии, бесплатную жилплощадь. И платят гораздо больше, чем местным.

Тем не менее когда речь идет о найме псевдобизнесменов в сфере услуг, предпочтение отдают именно европеоидной расе. И заработки соответствующие. Если для белых ставки начинаются от 150 долларов за мероприятие, то выходцы из Африки, Индии и Юго-Восточной Азии получают вдвое меньше.

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