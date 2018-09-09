Торгуем лицом. Сколько платят в Китае за то, что ты — белый

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Получить на руки тысячу долларов за неполный рабочий день в Китае вполне реально, если ты белый и не знаешь ни слова по-китайски. Таких в Поднебесной называют лаоваями, дословно — уважаемыми иностранцами. Этим часто пользуются студенты, а некоторые приезжие превращают игру в "зарубежного инвестора" в постоянный источник дохода. Почему европейцы так популярны в КНР и что им приходится делать — в материале РИА Новости.
Нихао
Дело в том, что иностранец в Китае на каком-либо мероприятии автоматически повышает его статус. Если компания может позволить себе зарубежного сотрудника, значит, у нее хорошие связи в мире и достаточно денег. Поэтому многие бизнесмены нанимают заезжих европейцев для презентаций и переговоров.
Экспат Митч Моксли рассказывает, что заработал тысячу долларов за день, изображая эксперта из несуществующей калифорнийской компании. Похожей историей поделился американский актер Джонатан Заткин, живущий в Пекине. Его наняли изображать вице-президента итальянской ювелирной компании. Все, что от него требовалось, — долететь с несколькими русскими девушками-моделями до небольшого города в провинции Хэнань и выступить на торжественной церемонии открытия магазина украшений. Правда, ему заплатили всего 300 долларов.
"Рядом со мной на сцене стоял мэр города, и я произнес речь о том, как я рад, что уже десять лет работаю в этой компании, и как хорошо иностранцев принимают в Китае", — признался Заткин.
В итоге роль врача исполнил Дэвид: за проживание в номере люкс и денежное вознаграждение он прочитал доклад, основанный на данных из "Википедии". Выступление актера вызвало ажиотаж среди медиков, хотя во время докладов настоящих (но китайских) специалистов конференц-зал либо пустовал, либо слушатели просто спали.
В какую сумму больнице обошелся его приезд, Дэвид не сообщает, однако утверждает, что получает по два-три подобных предложения каждый день.
Прийти по-английски
Трюки с приглашением актеров на роли американских врачей и итальянских ювелиров сейчас срабатывают только в провинциальных городах. Но и у мегаполисов есть свои причуды.
В 1980-е годы, когда страна открылась внешнему миру, китайцы принялись сметать с прилавков все товары, так или иначе связанные с западной культурой.
В результате обеспеченные китайские семьи начали жить "как британские аристократы" — играть в поло и нанимать прислугу из европейцев.
В городе Чэнду даже открылся филиал Международной академии дворецких. Подобные учебные заведения уже были в Китае, однако благодаря "Аббатству" туда выстроились очереди. Что, впрочем, неудивительно. Дворецкие, работающие в ресторанах и на банкетах, получают порядка 2,8 тысячи долларов в месяц. Услуги личного дворецкого во много раз дороже.
И это зарплаты китайцев с дипломом дворецкого. Их коллеги из Европы зарабатывают на порядок больше.
Не принято говорить
Тем не менее когда речь идет о найме псевдобизнесменов в сфере услуг, предпочтение отдают именно европеоидной расе. И заработки соответствующие. Если для белых ставки начинаются от 150 долларов за мероприятие, то выходцы из Африки, Индии и Юго-Восточной Азии получают вдвое меньше.