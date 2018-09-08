"Ростех" поставит санитарной авиации 150 медицинских вертолетов

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 8 сен — РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" поставят санитарной авиации 150 медицинских вертолетов "Ансат" и Ми-8АМТ, сообщили в "Ростехе".
Там уточнили, что договоренности о поставке вертолетной техники будут реализованы в рамках масштабного проекта госкорпорации "Ростех" по созданию единого оператора услуг санитарной авиации в регионах РФ.
"Развитие санитарной авиации является одним из приоритетов национального проекта "Здравоохранение". "Ростех" реализует комплексный проект в этой сфере, который предусматривает создание специализированной службы санитарной авиации, обеспечение ее воздушными судами, а также построение необходимой наземной инфраструктуры", — сказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого процитировали в пресс-службе.