"Ростех" поставит санитарной авиации 150 медицинских вертолетов

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 8 сен — РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" поставят санитарной авиации 150 медицинских вертолетов "Ансат" и Ми-8АМТ, сообщили в "Ростехе".

"В ходе выставки "Гидроавиасалон-2018" дочерние структуры госкорпорации "Ростех" — "Вертолеты России", Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ООО "Авиакапитал-Сервис" — подписали контракты на поставку 104 вертолетов "Ансат" и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Также заключены соглашения о послепродажном обслуживании техники", — сказали в "Ростехе".

Там уточнили, что договоренности о поставке вертолетной техники будут реализованы в рамках масштабного проекта госкорпорации "Ростех" по созданию единого оператора услуг санитарной авиации в регионах РФ.

"Развитие санитарной авиации является одним из приоритетов национального проекта "Здравоохранение". "Ростех" реализует комплексный проект в этой сфере, который предусматривает создание специализированной службы санитарной авиации, обеспечение ее воздушными судами, а также построение необходимой наземной инфраструктуры", — сказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого процитировали в пресс-службе.