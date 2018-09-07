Под Тулой запустили производственный комплекс стоимостью 23 млрд рублей

Церемония запуска комплекса по производству метанола и аммиака на предприятии Щекиноазот в Тульской области. 7 сентября 2018

Церемония запуска комплекса по производству метанола и аммиака на предприятии Щекиноазот в Тульской области. 7 сентября 2018

ТУЛА, 7 сен — РИА Новости. Новый комплекс по производству метанола и аммиака стоимостью 23 миллиарда рублей запустили в пятницу на предприятии "Щекиноазот" в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"С выходом на проектные нагрузки с учетом других производств годовой объем выпуска продукции составит около 1,4 миллиона тонн — до недавнего времени этот показатель составлял около 600 тысяч тонн. Открытие новых производств позволит создать более 230 новых рабочих мест", — сказал собеседник агентства.

По его словам, почетные гости, среди которых полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, приняли участие в символическом пуске производства и закладке первого камня в ознаменование начала строительства установки по производству метанола-ректификата М-500.

Глава региона напомнил, что с 2006 года компания "Щекиноазот" реализует инвестиционную программу, в рамках которой успешно завершены уже 16 проектов. Сегодня реализуются еще три — стоимостью 23 миллиарда рублей.

"Впереди — новые масштабные задачи. До 2024 года должны быть реализованы четыре проекта стоимостью более 120 миллиардов рублей. Это позволит создать порядка 800 высокопроизводительных рабочих мест", — сказал губернатор.

В пресс-службе уточнили, что открытие новых производственных линий стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному в 2016 году в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством региона и ОАО "Щекиноазот".

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