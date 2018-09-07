В Казани подписали дорожную карту по сотрудничеству "Газпрома" и Татарстана

КАЗАНЬ, 7 сен — РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу подписали дорожную карту по взаимодействию компании с промышленным комплексом республики, сообщает пресс-служба главы региона.

"В Казанском кремле состоялась процедура подписания дорожной карты по расширению сотрудничества ПАО "Газпром" с промышленным комплексом Республики Татарстан. Документ подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", — говорится в сообщении.

Как уточнили в "Газпроме", документ направлен на расширение сотрудничества компании и промышленного комплекса Татарстана в 2018-2023 годах и дальнейшее увеличение доли отечественной высокотехнологичной продукции на объектах "Газпрома". Планируется, что предприятия Татарстана освоят, в частности, выпуск специальных высокопроизводительных газоперекачивающих агрегатов мощностью более 30 МВт для перспективных проектов "Газпрома", в том числе в сфере сжижения природного газа. Также предполагается производство высокоэффективных материалов для радиографического контроля сварных соединений, мобильных модульных компрессорных станций и газопоршневых электростанций.

Дорожная карта предусматривает возможность получения предприятиями гарантированного спроса на продукцию через заключение с "Газпромом" долгосрочных договоров. Кроме того, предприятия смогут рассчитывать на получение государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, в том числе с помощью специальных инвестиционных контрактов.

По данным "Газпрома", компания обеспечивает надежные поставки газа потребителям республики, развивает систему газоснабжения и газораспределения на территории Татарстана. В частности, в 2013-2017 годах "Газпром" (с учетом дочерних обществ) направил на эти цели 17,3 миллиарда рублей. В 2018 году объем капитальных вложений запланирован на уровне 3,6 миллиарда рублей.

Также в республике функционирует самая крупная в России региональная газозаправочная сеть "Газпрома", состоящая из 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В 2015-2017 годах объем реализации топлива на этих станциях увеличен более чем в два раза – с 14,1 миллиона кубометров до 28,6 миллиона кубометров. Компания продолжает развивать газозаправочную инфраструктуру.

Между "Газпромом" и правительством Татарстана действуют соглашения о сотрудничестве, научно-техническом партнерстве (до конца 2020 года) и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также меморандум о взаимодействии в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно-отраслевого центра.

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