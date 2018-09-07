Путин предложил Роухани обсудить сотрудничество и вопросы ядерной программы

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим иранским коллегой Хасаном Роухани предложил обсудить различные аспекты двустороннего взаимодействия и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.
Говоря о сирийском направлении, он отметил вклад обеих стран в урегулирование в этой стране.
"По мере ликвидации террористической угрозы на повестке дня, конечно, встает вопрос о политическом урегулировании", — сказал президент России.
В свою очередь, Роухани отметил, что еще несколько лет назад мало кто мог поверить, что такие страны, как Иран и Россия, объединятся в решении такого кризиса, как сирийский.
Он выразил мнение, что взаимодействие двух стран в этом регионе выгодно не только сирийскому народу, но и всему миру, так как из региона исходила глобальная угроза.
"Наше сотрудничество и по другим направлениям всегда и стремительно развивалось. Могу сказать, что сегодняшние отношения между Россией и Ираном носят стратегический характер. Сегодняшнего уровня доверия между двумя сторонами в истории наших стран никогда не было", — сказал Роухани.