В Минфине рассказали, когда "Алроса" может купить "Кристалл" у государства

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин России хотел бы закрытия сделки по покупке крупнейшего в России производителя бриллиантов ПО "Кристалл" алмазодобывающей компанией АК "Алроса" в конце этого года, но все может перенестись и на начало следующего, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

В конце апреля набсовет "Алросы" признал целесообразной покупку 100% акций ПО "Кристалл" (Смоленск), находящихся в федеральной собственности. Средства от приватизации должны пойти в государственный бюджет.

Моисеев напомнил, что "Кристалл" — "стратегическое" предприятие. "Очень хотелось бы закрыть сделку в этом году… Там всегда со "стратегами" целый ряд дополнительных документов появляется, поэтому может немножко затянуться, до начала следующего года. Но хотелось бы в этом году", — сказал он. Ранее стороны планировали закрыть сделку по рыночной стоимости до конца третьего квартала текущего года.

Чиновник отметил, что происходит процесс оценки "Кристалла". "Мы только что досогласовали задание на оценку, потому что там были определенные проблемы, немножко необычная ситуация была. Давно такого не делали, потому что продажа с обременением — обременением в виде сохранения рабочих мест и объема операций", — пояснил Моисеев.

"Мы боялись, что оценщик даст оценку исходя из того, что если завод закрыть, а все алмазы и бриллианты продать. И это будет вполне вероятно с учетом убытков, которые есть сейчас. Хотя ситуация улучшилась, но, в принципе, предприятие несло убытки предыдущие несколько лет. И, конечно, этот факт принимается во внимание", — добавил Моисеев.

Он отметил также, что в рамках подготовки к сделке были привлечены эксперты для оценки стоимости запасов алмазов и бриллиантов. "Оценщики, которые работают с Росимуществом, не слишком привыкли оценивать стоимость драгкамней. Поэтому мы сейчас привлекаем ФГУП "Алмазювелирэкспорт", который занимается контролем за ценообразованием на рынке алмазов и бриллиантов", — заключил замминистра.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.