Минфин намерен получить с "Газпрома" через НДПИ недоплаченные дивиденды

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин рассчитывает получить в текущем году с "Газпрома" через НДПИ недоплаченные дивиденды, как это было в прошлом году, но пока не заявляет, что эта формула будет применяться в дальнейшем, сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на Мосфинфоруме.

"Я не хочу сказать, что это будет в дальнейшем применяться, но в прошлом году и в текущем году этот механизм сработает", — сказал он.

"Как это было в прошлом году, так и в этом году, мы нашли в формулу, в которой "Газпром" выполняет общий объем обязательств перед государством в виде частично дивидендов, а частично налога на добычу полезных ископаемых", — добавил он.

Такая формула, по словам министра, устроила и государство, и "Газпром".

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.