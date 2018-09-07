Развязанные США торговые войны угрожают мировой экономике, заявил посол КНР

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй. Архивное фото

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Торговые войны, которые развязали США, несут угрозу для глобального экономического роста и подрывают порядок международной торговли, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Ли Хуэй.

Он отметил, что США "спровоцировали" торговую войну с Китаем, подорвав тем самым порядок международной торговли, "стабильно функционировавший на протяжении долгих лет, и дав мировому сообществу повод для беспокойства о перспективах глобальной экономики".

"США, размахивая дубинкой унилатерализма, ввели санкции в отношении многих стран и развязали торговые войны, это несет в себе угрозы для глобального экономического роста и ведет к нестабильной ситуации в экономиках регионов", — добавил дипломат.