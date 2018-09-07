Силуанов объяснил недооцененность рубля ожиданием новой волны санкций

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов считает, что курс рубля сегодня недооценен по причине санкционного давления, а также нестабильности на развивающихся рынках. Своим мнением он поделился на брифинге в рамках Московского финансового форума.

По его словам, сложно говорить о предстоящей динамике курса российской валюты, так как столь детальным прогнозированием не занимаются.

Он отметил, что снижение курса российской валюты связано с ожиданиями новой волны санкций в отношении России, а также нестабильностью, наблюдающейся на развивающихся рынках, среди которых он назвал Турцию, ЮАР и Аргентину.

Министр полагает, что волатильность курса рубля долго длиться не должна.

Он заверил, что его ведомство вместе с Центробанком имеет рычаги реагирования на эту ситуацию, в том числе это касается приобретения иностранной валюты для пополнения резервов.

Также он заявил, что власти России не ставят задачу достижения более слабого или сильного рубля. По его словам, важна прогнозируемость ситуации с курсом национальной валюты.

Он добавил, что для экспортеров слабый рубль положителен, тогда как для импортеров и тех, у кого имеются планы модернизации производства за счет покупки импортных машин и оборудования, "это плохо".

В четверг курс евро поднимался до 80,52 рубля, что является максимальным значением с марта 2016 года, курс доллара — до 69,2 рубля, то есть максимума с апреля 2016 года.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>