Набиуллина назвала основные внешние риски для российской экономики

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Экономика России является открытой и не может выработать иммунитет к внешним шокам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на лекции "Трудный путь России к цели по инфляции".

"Поскольку экономика России является открытой (с большой долей международной торговли в ВВП и открытым финансовым счетом), наша страна не может выработать железный иммунитет к внешним шокам", — сказала она.

По словам Набиуллиной, основные внешние риски российской экономики связаны с ценами на нефть, нормализацией денежно-кредитной политики развитых стран и геополитикой.

"Первые два фактора хорошо известны и ожидаемы. В их отношении мы предприняли меры предосторожности. Что касается геополитических событий, которые включают в себя не только санкции, но и торговые войны и потенциальные валютные войны, то здесь все сложнее. Эти события гораздо менее предсказуемы. Они вызывают трансграничные эффекты, которые зачастую невозможно предвидеть. Это заставляет нас еще больше увеличивать свои резервы", — объяснила глава ЦБ.