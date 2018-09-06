МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Инвестиции в российские проекты для компаний должны стать интереснее вывода средств за рубеж и выгоднее, чем вложение в бумаги или на банковские счета, сказал первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, компании боятся инвестировать. "Раньше выводили за границу, а сейчас за границу уже страшно, поэтому наша задача заключается в том, чтобы помочь", — сказал он. "Мы договорились создать рабочую группу, у нас сегодня уже первая встреча", — сказал он, выступая на Мосфинфоруме.

"Что нам не хватало раньше? Мы должны помочь компаниям — сказать, нам как государству нужны направления реинвестирования, в первую очередь инфраструктурные, где вы получите хорошие финансовые результаты. Мы готовы сопровождать эти инвестиции, при необходимости предоставлять гарантии, субсидировать процентные ставки, все те инструменты, которые есть у государства", — отметил Силуанов.

При этом, по его словам, и компании необходимо выслушать. "Они скажут: знаете, нам хочется вкладывать вот туда-то, помогите нам с инфраструктурой, и это будем делать", — отметил он.

"С тем чтоб не было такого, что есть ресурс у компании, выводится это все за границу или выплачивается в виде бонуса, дивидендов и так далее, и ничего в результате не остается для экономики. Сейчас тот момент, когда мы вместе должны договориться, что нужно компаниям и что — государству. Это будут абсолютно маржинальные инвестиции, которые должны приносить доход, не хуже чем простое вложение на банковские счета, в бумаги", — сказал Силуанов.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.