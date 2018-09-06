Орешкин рассказал о последствиях выхода России из ВТО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия, выйдя из Всемирной торговой организации (ВТО), получит только негатив и потеряет каналы торговли, заявил глава МЭР РФ Максим Орешкин.
"Если нам пересматривать торговую политику, то пересматривать кардинально, в том числе во взаимоотношениях с близлежащими странами", — добавил министр.
Он отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе из ВТО — это "часть большой дискуссии".
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