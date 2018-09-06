Орешкин рассказал о последствиях выхода России из ВТО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия, выйдя из Всемирной торговой организации (ВТО), получит только негатив и потеряет каналы торговли, заявил глава МЭР РФ Максим Орешкин.

"Надо ли России выйти из ВТО? Выйдя из ВТО, мы сейчас получим только негатив. Россия является членом ЕАЭС, Казахстан является членом ВТО, выйдя из ВТО, все товары пойдут через Казахстан, мы ничего не получим… мы потеряем нормальные каналы торговли, потеряем экспортные рынки", — сказал Орешкин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Если нам пересматривать торговую политику, то пересматривать кардинально, в том числе во взаимоотношениях с близлежащими странами", — добавил министр.

Он отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе из ВТО — это "часть большой дискуссии".

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.