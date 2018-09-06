Минфин хочет превратить население во внутреннего инвестора, заявил Силуанов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин РФ будет создавать условия для превращения населения во внутреннего инвестора, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Наша задача сейчас — создать внутреннего финансового инвестора из населения, создать новые возможности для вложения населения в инвестиционные инструменты, с одной стороны, и создать денежное обеспечение на период пенсии, то есть индивидуальный пенсионный капитал. Это тоже один из элементов и инвестиций, и стабильность доходов при выходе на пенсию", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

По его словам, по сравнению с развивающимися странами в России создан "очень неплохой" инструментарий финансового рынка.

"Мы выходим на внешние рынки с использованием наших отечественных институтов. Успешно привлекаем на внутреннем рынке, несмотря на все ограничения", — добавил Силуанов.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.