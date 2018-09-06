Минфин хочет превратить население во внутреннего инвестора, заявил Силуанов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин РФ будет создавать условия для превращения населения во внутреннего инвестора, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, по сравнению с развивающимися странами в России создан "очень неплохой" инструментарий финансового рынка.
"Мы выходим на внешние рынки с использованием наших отечественных институтов. Успешно привлекаем на внутреннем рынке, несмотря на все ограничения", — добавил Силуанов.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.