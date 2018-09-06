Костин заявил о необходимости ухода от расчетов в долларах

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уход от расчетов в долларах в пользу национальных валют может занять годы, но это надо делать, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Я считаю, если мы не будем заниматься обеспечением безопасности нашего банковского и финансового сектора, мы никогда не создадим сектор, который будет защищен достаточно от внешних рисков", — сказал Костин, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.

"Это может занять годы, десятилетия, но мы должны развивать расчеты в российской валюте, в других валютах, не долларовых, чтобы снизить угрозы риска от возможного влияния… со стороны американской администрации", — добавил он.