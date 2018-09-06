Изъятия сверхдоходов у бизнеса не будет, заявил Силуанов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Изъятия сверхдоходов у бизнеса не будет, как бы ни хотелось получить дополнительные доходы в бюджет, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Слово сверхдоходы, изъятие сверхдоходов сразу напрягает, правда? Друзья, никакого изъятия сверхдоходов не будет… как бы ни хотелось бы нам, может быть, дополнительных ресурсов в бюджет", — сказал он, выступая на пленарной сессии на Московском финансовом форуме.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.