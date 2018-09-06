МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Развитие экономики России уже не сопровождается внешней уязвимостью, создана неплохая база вопреки негативной ситуации на рынках, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"За предыдущие годы мы создали достаточно неплохую базу для дальнейшего развития, вопреки экономическому давлению, вопреки санкциям, вопреки кризисам, которые сотрясают глобальную экономику с 2008 года. Мы все-таки вернули экономику к росту. И хотя его темпы, скажем прямо, совсем не высоки, но все-таки развитие уже не сопровождается накоплением дисбалансов и внешней уязвимости, как прежде — в тех рамках, в которых это было", — заявил Медведев, выступая на Московском финансовом форуме в четверг.