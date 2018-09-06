МЭР ожидает годовую инфляцию в I квартале 2019 года в диапазоне 4,5-5%

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Инфляция в России в первом квартале 2019 года может составить 4,5-5% в годовом выражении, завил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Здесь я абсолютно согласен (с ЦБ РФ – ред.). Наш прогноз, мы об этом уже давно говорили, что в первом квартале (инфляция) достигнет максимального значения — оно будет выше 4,5%, 4,5-5% — в этом диапазоне пока сейчас ожидаем", — сообщил он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"Понятно, что это связано с прямых эффектом от повышения НДС с 1 января, мы оцениваем вклад этого фактора примерно в 1,3%", — отметил Орешкин.

"То, что мы видим сейчас, что при довольно серьезном и значимом ослаблении рубля в последние несколько месяцев базовая инфляция в сезонно очищенном годовом выражении находится в последние месяцы ниже 4%. То есть здесь, несмотря на дополнительный вклад курсовой динамики в инфляционную динамику, она остается полностью в рамках таргета", — добавил министр.

ЦБ РФ прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 3,5-4%, в 2019 году — временное превышение годовой инфляцией 4% из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС). В конце августа регулятор заявлял, что годовая инфляция достигнет пика в первом квартале 2019 года, а затем будет замедляться и вернется к 4% в первом квартале 2020 года.

Минэкономразвития накануне обнародовало свой повышенный прогноз по инфляции на 2018 год — 3,4% вместо ожидавшихся ранее 2,6%, на 2019 год — 4,3% вместо 4,2%.