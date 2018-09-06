"Новатэк" впервые в истории обогнал "Газпром" по рыночной капитализации

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Новатэк" обогнал "Газпром" по рыночной капитализации впервые в истории, свидетельствуют данные биржи.

К 10.30 мск капитализация крупнейшего в РФ независимого производителя газа "Новатэк" составляла 3,491 триллиона рублей, а "Газпрома" – 3,490 триллиона, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Новатэка при этом росли на 2,9%, до исторического максимума 1152,3 рубля, "Газпрома" — повышались на 0,4%, до 147,7 рубля.