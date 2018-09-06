На время ВЭФ во Владивостоке введут дополнительные меры безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Дополнительные меры безопасности и ограничения вводятся во Владивостоке на время Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации края.

"Дополнительные меры безопасности и ограничения вводятся в связи с проведением на острове Русском 11-13 сентября четвертого Восточного экономического форума. Для обеспечения безопасности гостей и участников форума разработан целый комплекс мероприятий, в том числе и ограничительных", — говорится в сообщении.

С 10 сентября до 13 сентября воздушное пространство над Владивостоком закрывается для всех видов воздушных судов, за исключением литерных, обеспечивающих безопасность, воздушных судов по центральному расписанию и чартерных воздушных судов с участниками ВЭФ.

В эти же даты вводится запрет на плавание и стоянку судов в акватории Амурского залива в бухте Новик, в акватории Уссурийского залива в бухтах Аякс и Парис. Исключение — пассажирские суда, следующих по расписанию в бухту Новик к поселку Подножье, специальных спасательных и медицинских судов, а также судов форума.

Во Владивостоке будет ограничено движение и парковка тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. На остров Русский въезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также транспортных средств с опасными грузами будет ограничен с 9 до 13 сентября. С 9 по 14 сентября запрещена охота на территории Шкотовского, Надеждинского, Хасанского районов и Артемовского городского округа.

Также дополнительные меры безопасности введут во время выборов губернатора 9 сентября. Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, сотрудники силовых структур проверяют избирательные участки и прилегающие к ним территории, в том числе и с использованием кинологических групп, продолжается установка в помещениях для голосования рамочных металлодетекторов.

"Накануне выборов все избирательные участки берутся под круглосуточную охрану, а непосредственно в день голосования 9 сентября в охране общественного порядка на территории Приморья, помимо правоохранительных органов, будут задействованы члены народных дружин, частные охранные агентства", — сообщает пресс-служба.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.