Правительство поддержало идею наделить ВЭБ статусом пенсионного фонда

СОЧИ, 5 сен — РИА Новости. Правительство России поддержало инициативу наделить Внешэкономбанк (ВЭБ) статусом негосударственного пенсионного фонда, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах заседания совета Ассоциации российских банков (АРБ).

В июне Моисеев сообщил, что Минфин РФ и новая команда Внешэкономбанка обсуждают возможность наделения ВЭБа полномочиями негосударственного пенсионного фонда для решения проблемы "молчунов" в рамках создания системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

В настоящее время ВЭБ является государственной управляющей компанией (ГУК) Пенсионного фонда России. ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов").

"Нам хотелось бы в течение одного-двух месяцев начать анализировать все необходимые нормы, но пока вопрос упирается в статус этого фонда — получает ли он лицензию НПФ или у него, как у ВЭБ, специальный статус. Сейчас в законе не предусмотрено существование такого фонда…. Давайте наделим его (ВЭБ — ред.) не только полномочиями управляющей компании, а сделаем еще и государственный пенсионный фонд. Эта идея, которую все поддерживают. Она решает для нас очень много проблем, связанных с "молчунами", и как идея на уровне правительства и ЦБ поддержана", — сказал Моисеев.

Соответствующий законопроект, по словам замминистра, планируется внести в Госдуму до конца года.