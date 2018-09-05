"Новатэк" начал строительство четвертой линии "Ямала СПГ"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. "Новатэк" приступил к строительству четвертой производственной линии "Ямала СПГ", которая будет реализована на основании разработанной компанией собственной технологии сжижения "Арктический каскад", заявил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Мы приступили уже к строительству четвертой опытно-промышленной линии в рамках "Ямала СПГ" по лицензии "Новатэка". Мы запатентовали свою технологию сжижения. Ее мощность будет 900-950 тысяч тонн. И важно, что практически полностью для нее будут поставки российских производителей", — сказал Михельсон на совещании по локализации производства оборудования СПГ.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры: "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна почти на 1 миллион.