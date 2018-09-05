"Новатэк" хочет увеличить объемы строительства СПГ-проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Ресурсная база "Новатэка" позволяет производить более 100 миллионов тонн сжиженного природного газа в год, при этом уже к 2030 году производство может достичь 70 миллионов тонн, поскольку компания изучает возможность после реализации проекта "Арктик СПГ-2" построить пять производственных линий вместо запланированных трех, сообщил глава департамента "Новатэка" по стратегии развития бизнеса и перспективным проектам Георгий Нозадзе.

"Ресурсная база "Новатэка", по нашим подсчетам, позволяет производить более 100 миллионов тонн СПГ. Согласно нашей стратегии, мы запланировали к 2030 году производить 57 миллионов тонн СПГ. То есть кроме "Арктик СПГ-2" мы реализуем еще один проект такой же мощности (19,8 миллиона тонн — ред.)", — сказал Нозадзе на совещании по локализации производства оборудования СПГ.

"Сейчас мы уже думаем, что, возможно, мы пересмотрим наши планы и сделаем еще две линии. Тогда наше производство СПГ достигнет 70 миллионов тонн уже к 30 году… Вообще наша задача, чтобы проекты "Новатэка" заняли 15% мирового рынка СПГ", — добавил глава департамента.

"То есть в стратегии было прописано шесть линий: "Арктик СПГ-2" (на три линии — ред.) плюс еще один проект (на три линии — ред.). А может их стать восемь. Решим по результатам того, что мы планируем — в процессе "Арктика" и доразведки того, что мы имеем", — пояснил позднее Нозадзе журналистам. Ввод проекта "Арктик СПГ-2" планируется полностью завершить в 2025 году.