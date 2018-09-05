БСК безуспешно исследовала альтернативные месторождения известняка

УФА, 5 сен — РИА Новости. Башкирская содовая компания (БСК) проводила исследования альтернативных месторождений известняка в регионе, но ни одно не подошло по составу, рассказала заместитель гендиректора компании Марина Бортова.

Ранее источник в БСК сообщил, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тра-тау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"Проводились исследования, много говорили о Гумеровском месторождении и о других тоже, но ни одна из них не подходит по своему составу. Дело в том, что в этих местах в известняке присутствует двуокись кремния и карбонат магния выше допустимых норм. Мы уже пробовали обрабатывать такое сырье, но печи завода ломались и требовались большие затраты на ремонт оборудования", — рассказала Бортова журналистам.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.