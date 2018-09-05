МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. "Газпром" построил 93% "Силы Сибири", говорится в сообщении компании.

"Сварено и уложено 2,01 тысячи километров труб на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его протяженности", — говорится в сообщении.

Строительная готовность двухниточного подводного перехода "Силы Сибири" через реку Амур составляет 78%, ведется протаскивание труб по второму тоннелю. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции "Атаманская".

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт.