В России второй месяц подряд снижаются цены на бензин

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Средние розничные цены на бензин в России снижаются второй месяц подряд, в августе по сравнению с июлем они сократились на 0,3%, говорится в материалах Росстата.

"Цены на бензин автомобильный снизились на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,1%", — сообщает статистическое ведомство.

При этом к декабрю 2017 года бензин в августе подорожал на 8,8%, а к августу 2017 года – на 11,3%.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

В результате принятых мер в июле средние розничные цены на бензин в России впервые в 2018 году снизились в месячном выражении — на 0,2%.

Оптовые цены на бензин, снижавшиеся с середины июня, в середине августа опять пошли в рост. На этом фоне появились заявления о возможном скачке цен и в рознице. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус в августе заявил после совещания чиновника с компаниями, что угроза роста розничных цен из-за внешней конъюнктуры и ремонта на ряде НПЗ минимальна.