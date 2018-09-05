МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Финляндии началась укладка труб газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
Планируется, что работы будут идти круглосуточно и без выходных.
"До и после укладки труб исследовательское судно будет выполнять обследование морского дна для проверки точного положения газопровода", — добавили в Nord Stream 2 AG.
Все меры безопасности согласованы с транспортным агентством Финляндии и пограничной службой, а работы идут под контролем национальных властей.
"Северный поток — 2"
Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешения на строительство компании-оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG выдали все эти государства, кроме Дании.