Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Финляндии началась укладка труб газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

"Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток — 2" в Финском заливе", — уточнили в компании.

Планируется, что работы будут идти круглосуточно и без выходных.

"До и после укладки труб исследовательское судно будет выполнять обследование морского дна для проверки точного положения газопровода", — добавили в Nord Stream 2 AG.

Все меры безопасности согласованы с транспортным агентством Финляндии и пограничной службой, а работы идут под контролем национальных властей.

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком".

Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешения на строительство компании-оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG выдали все эти государства, кроме Дании.