Лавров рассказал, для чего США используют доллар

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Вашингтон использует доллар для наказания неугодных государств, заявил в эфире программ "Большая игра" на Первом канале глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Самый яркий пример — это доллар, международная валютно-финансовая система. Это правило? По-моему, правило. Все с ним согласились, многие десятилетия жили с этим правилом, надеялись, что США будут свято выполнять свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира", — сказал Лавров.

"Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет", — указал он.

По его словам, Вашингтон использует доллар как рычаг давления, когда "хочет кого-то наказать". "Тут же прекращает обслуживание любых банковых операций в долларах, причем не только страну, которую хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения", — отметил глава МИД РФ.