Системный дефицит: почему подорожают персональные компьютеры

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Крупнейшие производители персональных компьютеров предупреждают о повышении цены на свою продукцию из-за нехватки процессоров Intel. Ситуация в рознице это подтверждает: если в июле процессоры незначительно подешевели, то в августе подорожали, причем некоторые модели — на десять процентов. Откуда возник дефицит и почему новый компьютер лучше покупать прямо сейчас — в материале РИА Новости.

На 15% дороже

Сама Intel предпочитает не комментировать слухи о дефиците процессоров. Впрочем, в том нет необходимости: с этим прекрасно справляются ключевые партнеры компании. Одним из первых выступил исполнительный директор Acer Джейсон Чен. Он отметил, что трудности с поставками процессоров Intel 14 нм серьезно затронут производителей компьютерной техники, и, вероятнее всего, в результате мировой рынок ПК в этом году не продемонстрирует положительную динамику.

Такие же опасения высказал президент одного из крупнейших сборщиков ноутбуков Compal Electronics Си Пи Вонг, подчеркнувший, что неопределенность, вызванная технологическими проблемами Intel, повлияет на рынок гораздо сильнее, чем торговая война между США и Китаем.

В Apple воздержались от комментариев, однако и без того понятно, что готовящаяся к презентации в сентябре новая линейка MacBook окажется еще дороже, чем предполагали эксперты. Причина та же: в качестве "мозга" там давно используются процессоры Intel, и менять их на разработки конкурентов, полностью переписывая программное обеспечение, "яблочники" точно не станут.

На российском рынке

По данным Яндекс.Маркет, в июле средняя цена на процессор Intel Core i5-8400 в России упала на 189 рублей, а уже в августе выросла на 953 рубля. С более дорогим Core i7-8700K то же самое: минус 68 рублей в июле и плюс 2460 рублей в августе.

В росте цен на продукцию калифорнийской компании можно было бы обвинить ослабление рубля по отношению к доллару, если бы не одно но. Сопоставимые по мощности процессоры прямого конкурента, AMD, за тот же период только подешевели: Ryzen 5 1600 сбросил 545 рублей в июле и 606 рублей в августе, а более мощный Ryzen 7 1800X — соответственно 1330 и 2195 рублей.

Надеяться на то, что подорожают лишь новые модели ПК, не приходится: представленные Intel новейшие процессоры серии Whiskey и Amber Lake производятся по той же технологии 14 нм, что и нынешние модели, которых уже не хватает рынку.

"В нашей стране продажи компьютеров, ноутбуков сильно завязаны на акционные предложения и большие объемы для крупного ретейла. Грубо говоря, чем больше товара ретейл берет, тем большую скидку получает и тем ниже цену может выставить на полке. В условиях дефицита партии товара сократятся, и акционные цены исчезнут. Подорожание ноутбуков в пределах 15% в ближайшие месяцы вполне вероятно. И это без учета роста курса доллара, что также влияет на цену в рознице", — прокомментировал в интервью РИА Новости руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.Ru Антон Спиридонов.

Ошибка в прогнозах

Откуда взялся дефицит, точно знают только в Intel. Но можно предположить, что компания планировала быстрее начать печатать чипы 10 нм и не стала формировать больших запасов чипов прошлого поколения. А поскольку Intel отвыкла от серьезной конкуренции, ошибки в стратегическом планировании сказались на производстве.

"Создавать такой процессор крайне дорого и трудоемко. Скорее всего, проблемы Intel вызваны тем, что компания находится на перепутье: они могут продолжать делать качественные 14-нанометровые процессоры, но в то же время понимают, что долго выезжать на них не получится", — объяснил РИА Новости Евгений Зайцев, платформенный архитектор российского представительства одной из крупнейших международных IT-компаний.

Еще один вариант — Intel недооценила рынок персональных компьютеров, сделав ставку на решения для серверов. "На серверные процессоры спрос вырос на 20-30%, и по причине большей маржинальности Intel отдала компоненты в этот сегмент, увеличив дефицит в закупках для консьюмерских ПК, спрос на которые тоже, несмотря на прогнозы, повышается, пусть и не так сильно", — уточняет Спиридонов.

© Depositphotos / AntonioGuillemF Девушка с банковской картой перед ноутбуком © Depositphotos / AntonioGuillemF Девушка с банковской картой перед ноутбуком

Кроме того, известно, что в последнее время Intel мобилизовала большую часть ресурсов на устранение проблем с безопасностью процессоров, созданных по уже освоенной технологии 14 нм, а именно — уязвимостями Foreshadow и Meltdown. По словам представителей компании, главное преимущество новых Whiskey Lake состоит в наличии аппаратных заплаток, устраняющих эти уязвимости.

"Новое поколение Kaby Lake отличается прежде всего аппаратной защитой от нашумевших в конце прошлого года Meltdown и Foreshadow. Для пользователей, максимально заботящихся о безопасности, это может быть критичным. Но разница в производительности, энергопотреблении и прочих ключевых параметрах не превысит 10-15%", — подтвердили в Hi-Tech Mail.Ru.

Конкурент не спасет

Также следует учитывать, что AMD впервые за долгое время выпустила продукт, воспринимаемый в Intel как серьезная угроза. Уже в этом году AMD собирается представить новые процессоры, выполненные по технологии 7 нм. И все же для рядового потребителя гораздо важнее уверенность в производителе, а не технологические тонкости, к тому же малозаметные.

"У пользователя сформировалось устойчивое мнение о лидерстве Intel, и это соответствует действительности. Тут как с Qualcomm в мире мобильных процессоров, хотя тот же Huawei выпустил процессоры 7 нм раньше. Техпроцесс определяет не все, важен комплексный подход, а именно возможности интегрированной графики, аудио, поддержки сторонних компонентов и всего прочего", — добавляет Спиридонов.

Так что, несмотря на некоторые проблемы с рыночным спросом, можно сделать вывод: если доля процессоров Intel на рынке и снизится, то ненамного, а вот цены точно подрастут. Среди наиболее вероятных производителей компьютеров, чьи ценники двинутся вверх, все лидеры сегмента: Lenovo, ASUS, HP, Acer, Apple и Dell.