Капитализация Amazon впервые превысила триллион долларов

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. Архивное фото

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. Архивное фото

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Капитализация онлайн-ритейлера Amazon поднялась выше 1 триллиона долларов, что повторяет результат корпорации Apple, достигнутый в начале августа, свидетельствуют данные торгов вторника.

По состоянию на 19.03 мск акции Amazon дорожали на 1,2% — до 2036,95 доллара за акцию, при этом ранее в ходе торгов показатель поднимался до уровня 2050,5 доллара. Исходя из этих котировок, стоимость всей компании превысила 1 триллион долларов.

Amazon стал второй американской компанией, чья капитализация превысила 1 триллион долларов. Месяцем ранее, 2 августа, такого уровня достигла стоимость американской корпорации Apple.

По версии журнала Forbes, основатель и глава компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) является самым богатым человеком мира.