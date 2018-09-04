Россия и Турция готовы к взаиморасчетам в нацвалютах, считает эксперт

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия и Турция готовы к использованию нацвалют во взаимной торговле, она позволит сэкономить издержки по валютной конвертации, считает программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик.

"С моей точки зрения, это может быть сделано достаточно оперативно, готовность к использованию нацвалют во взаимных расчетах декларировала уже и турецкая сторона, особенно в контексте транзакций со своими региональными партнерами, не только с Россией. Представители российского правительства говорят, что этот процесс может быть расширен, и с российской и с турецкой стороны есть такая готовность. Это вопрос недалекого будущего, в том числе и возможность в какой-то степени экономить на транзакционных издержках, связанных с конвертацией доллара в нацвалюты", — сказал он РИА Новости.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил в интервью РИА Новости, что российские автопроизводители переходят на расчеты с Турцией за поставки комплектующих в национальных валютах, о таких планах заявлял целый ряд компаний.

Вместе с тем, еще в середине августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия стремится к использованию национальных валют в торговле с Турцией, но эту тему необходимо скрупулезно проработать.