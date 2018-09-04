СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Ассоциация по развитию финансовой грамотности может появиться в РФ к концу текущего года — началу следующего, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в преддверии Х Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

"Сейчас идут достаточно активные консультации по поводу того, как, на каких принципах, в какой форме может быть создана эта ассоциация. Эти консультации пока не завершены, но наш прогноз, что ассоциация может появиться к концу этого года — в начале следующего года… Мы видим большой интерес участников финансового рынка к развитию этого проекта", — сказала она.