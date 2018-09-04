На шахте АО "СУЭК-КУЗБАСС" установлен мировой рекорд добычи угля

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На шахте имени В.Д.Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" установлен мировой рекорд добычи угля за месяц — 1 миллион 627 тысяч тонн угля, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании.

"Это лучший результат производительности по подземной добыче за месяц в угольной отрасли России и мира",- говорится в пресс-релизе.

"Каждый новый рекорд — это новый уровень профессиональной планки, на который равняется вся отрасль. И новый шаг в развитии современной, технологичной российской угольной отрасли". — заявил генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

Суммарный объем инвестиций СУЭК в развитие шахты им. В.Д Ялевского за последние пять лет составил десять миллиардов рублей.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает почти 34 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.