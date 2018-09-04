В Сбербанке прокомментировали сообщения о фальшивых пятитысячных купюрах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сбербанк не вводил массовых ограничений на прием наличных в своих банкоматах, они надежно защищены и регулярно модернизируются в соответствии с требованиями ЦБ РФ, заявили журналистам в крупнейшем российском банке, комментируя информацию об ограничениях на прием пятитысячных купюр.

Газета "Ведомости" во вторник написала, что российские банкоматы перестали принимать купюры достоинством в 5 тысяч рублей из-за вброса фальшивок. Проблема затронула банкоматы, оснащенные старыми устройствами для проверки купюр. По совету одного из крупнейших производителей бакноматов NCR многие банки временно приостановили прием пятитысячных банкнот в уязвимых банкоматах.

"Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов. Никакого влияния на клиентов действия злоумышленников не оказывают", — заявили в банке.

"Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России", — добавили там.