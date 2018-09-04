Более 80% российских бизнесменов готовы продать активы, показал опрос

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более 80% российских компаний готовы продать активы из-за их неэффективности или выявления того или иного фактора риска, говорится в исследовании консалтинговой компании EY, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"84% российских респондентов заявляют о том, что у них есть активы, от которых они готовы отказаться в связи с неэффективностью или выявлением того или иного фактора риска", — говорится в сообщении.

Так, готовы продать активы, которые связаны с риском прекращения деятельности, 51% опрошенных.

Рассматривая основные риски, угрожающие развитию, российские респонденты обращают меньше внимания на изменение торговой политики, волатильность курса и происходящую цифровою трансформацию, тогда как основное беспокойство вызывает геополитическая напряженность (55% опрошенных).

При этом наибольшей угрозой для заключения сделок в течение ближайших двенадцати месяцев станет нехватка высококачественных активов, так считают 49% российских респондентов и 38% глобальных. Усиление регулирования со стороны государственных органов в одинаковой степени беспокоит 37% глобальных и 33% российских руководителей.

"Основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос: только 32% опрошенных планируют приобретения. Однако, принимая во внимание благоприятные изменения, увеличение доходности и доступности кредитов, многие уверены в том, что лучшее еще впереди. Большинство российских руководителей (89%) планируют увеличение количества завершенных сделок в 2018 году, а 73% ждут улучшения ситуации на отечественном рынке M&A", — приводятся в сообщении слова партнера EY, руководителя практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексея Иванова.

Отмечается, что 73% опрошенных считают, что ситуация на отечественном рынке слияний и поглощений в ближайшие двенадцать месяцев улучшится, что существенно превышает результаты опроса годом и полугодом ранее, когда на улучшение надеялись 51% и 54% соответственно.

Фонды прямых инвестиций — основной покупатель активов

Надежды участников рынка связаны, в том числе, с возвращением фондов прямых инвестиций как основного покупателя активов, на что рассчитывают более трети респондентов. Большинство руководителей уверены в том, что государство собирается наращивать инвестиции в различные инфраструктурные проекты. Это будет оказывать мультиплицированное воздействие на рост ВВП и стимулировать повышение доходности компаний.

Увеличения расходов на инфраструктурные проекты со стороны государства в ближайшие двенадцать месяцев ожидают 77% российских респондентов, а 74% отмечают, что инвестиции государства оказывают большое влияние на их бизнес и влияют на темпы роста. По мнению всех опрошенных руководителей как в мире, так и в РФ, развитие инфраструктуры оказывает существенное влияние на интенсивность роста компаний.

Прежде всего нужно уделять внимание технологиям, а также транспортным и масштабным проектам, таким как создание инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года — такую необходимость отмечают 50% российских респондентов.

При создании благоприятных условий российский бизнес готов принимать более смелые решения и ожидает увеличения количества завершенных сделок, отмечается в исследовании.

В числе факторов, которые помешали завершить или привели к отказу от запланированной сделки за предыдущие двенадцать месяцев, 54% отметили расхождение в цене, 28% — сомнения относительно соблюдения требований антимонопольного законодательства. Тем не менее, 84% российских респондентов и 80% глобальных ожидают роста числа конкурентов при приобретении активов в течение ближайших двенадцати месяцев.

Наиболее привлекательными для заключения сделок названы медико-биологическая отрасль, сектор технологий, горнодобывающая и металлургическая отрасли, промышленное производство, автомобильная отрасль и транспорт, сектор потребительских товаров и розничная торговля.