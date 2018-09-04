РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Более 80% российских бизнесменов готовы продать активы, показал опрос

01664148
© Depositphotos / nito103Бизнесмен проверяет счета. Архивное фотоБизнесмен проверяет счета. Архивное фото
© Depositphotos / nito103

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более 80% российских компаний готовы продать активы из-за их неэффективности или выявления того или иного фактора риска, говорится в исследовании консалтинговой компании EY, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"84% российских респондентов заявляют о том, что у них есть активы, от которых они готовы отказаться в связи с неэффективностью или выявлением того или иного фактора риска", — говорится в сообщении.

Так, готовы продать активы, которые связаны с риском прекращения деятельности, 51% опрошенных.

Мужчина с лупой
© Fotolia / Bits and Splits
Мировые инвестбанки разглядели наше дно

Рассматривая основные риски, угрожающие развитию, российские респонденты обращают меньше внимания на изменение торговой политики, волатильность курса и происходящую цифровою трансформацию, тогда как основное беспокойство вызывает геополитическая напряженность (55% опрошенных).

При этом наибольшей угрозой для заключения сделок в течение ближайших двенадцати месяцев станет нехватка высококачественных активов, так считают 49% российских респондентов и 38% глобальных. Усиление регулирования со стороны государственных органов в одинаковой степени беспокоит 37% глобальных и 33% российских руководителей.

"Основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос: только 32% опрошенных планируют приобретения. Однако, принимая во внимание благоприятные изменения, увеличение доходности и доступности кредитов, многие уверены в том, что лучшее еще впереди. Большинство российских руководителей (89%) планируют увеличение количества завершенных сделок в 2018 году, а 73% ждут улучшения ситуации на отечественном рынке M&A", — приводятся в сообщении слова партнера EY, руководителя практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексея Иванова.

Отмечается, что 73% опрошенных считают, что ситуация на отечественном рынке слияний и поглощений в ближайшие двенадцать месяцев улучшится, что существенно превышает результаты опроса годом и полугодом ранее, когда на улучшение надеялись 51% и 54% соответственно.

Фонды прямых инвестиций — основной покупатель активов

Надежды участников рынка связаны, в том числе, с возвращением фондов прямых инвестиций как основного покупателя активов, на что рассчитывают более трети респондентов. Большинство руководителей уверены в том, что государство собирается наращивать инвестиции в различные инфраструктурные проекты. Это будет оказывать мультиплицированное воздействие на рост ВВП и стимулировать повышение доходности компаний.

Пачка денег. Архивное фото
© Fotolia / SemA
Правительство снова захотело поддержать частный бизнес, пишут СМИ

Увеличения расходов на инфраструктурные проекты со стороны государства в ближайшие двенадцать месяцев ожидают 77% российских респондентов, а 74% отмечают, что инвестиции государства оказывают большое влияние на их бизнес и влияют на темпы роста. По мнению всех опрошенных руководителей как в мире, так и в РФ, развитие инфраструктуры оказывает существенное влияние на интенсивность роста компаний.

Прежде всего нужно уделять внимание технологиям, а также транспортным и масштабным проектам, таким как создание инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года — такую необходимость отмечают 50% российских респондентов.

При создании благоприятных условий российский бизнес готов принимать более смелые решения и ожидает увеличения количества завершенных сделок, отмечается в исследовании.

В числе факторов, которые помешали завершить или привели к отказу от запланированной сделки за предыдущие двенадцать месяцев, 54% отметили расхождение в цене, 28% — сомнения относительно соблюдения требований антимонопольного законодательства. Тем не менее, 84% российских респондентов и 80% глобальных ожидают роста числа конкурентов при приобретении активов в течение ближайших двенадцати месяцев.

Наиболее привлекательными для заключения сделок названы медико-биологическая отрасль, сектор технологий, горнодобывающая и металлургическая отрасли, промышленное производство, автомобильная отрасль и транспорт, сектор потребительских товаров и розничная торговля.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена