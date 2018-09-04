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Экономика

СМИ: некоторые банкоматы перестали принимать купюры в пять тысяч рублей

(обновлено: 07:19 04.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПоддельная пятитысячная купюра. Архивное фотоПоддельная пятитысячная купюра. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Представители американской компании NCR, которая производит популярные в России банкоматы, сообщили о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей, пишет газета "Ведомости".

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Проблема, по данным издания, затронула только старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот. Искать мошенников в этом случае трудно, поскольку их фальшивые купюры попадают в общую кассету, и отслеживание карты злоумышленника становится непростой задачей. По совету NCR многие банки отказались от приема пятитысячных купюр в Московском регионе из-за невозможности быстро перенастроить программное обеспечение.

Общую сумму ущерба из-за возникшей проблемы источники издания назвать затруднились, поскольку инкассированы еще не все банкоматы. Однако речь, по их оценкам, идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

По информации газеты, уязвимость была обнаружена менее чем на 5% банкоматов Московского кредитного банка, Альфа-банк нашел у себя всего 18 незащищенных моделей и тут же прекратил для них прием наличных; банк "Открытие" также перестал принимать купюры в 5 тысяч в 36 банкоматах NCR в московском регионе.

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Банкоматы NCR Промсвязьбанка и "Почта банка" фальшивые купюры не принимают. Они ограничения не вводили, сообщили представители банков.

В Сбербанке от комментариев отказались.

Ранее Банк России опубликовал статистические данные по фальшивым купюрам за второй квартал 2018 года. Всего регулятор обнаружил 9415 поддельных денежных знаков, 16 из них — подделки новых банкнот номиналом в 2000 рублей.

По данным Центробанка, пятитысячные купюры подделываются часто — по числу подделок они занимают первое место после денежных знаков номиналом 1 тысяча рублей.

Пятитысячная банкнота посвящена Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник Муравьеву-Амурскому работы Опекушина, установленный в Хабаровске в конце XIX века и восстановленный в XX веке. Основным рисунком оборотной стороны банкноты является изображение моста через реку Амур в Хабаровске.

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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omolibog
люблю пятерочки!
07:15
04.09.2018
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Александр Рязанцев
вот так вдуматься : какая разница - фальшивая эта купюра или нет , бумажка она и есть бумажка .
06:55
04.09.2018
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ielkin
Плохо. Обычно в магазинах сложности с разменами 5000 купюр, поэтому, например я, лучше кинуть купюру на карточку и рассчитываться с карточки.
06:50
04.09.2018
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Павел Фомин
Выход один, пока не наведут порядок, изъять купюры из обращения.
06:44
04.09.2018
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