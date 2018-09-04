В Казани открывается международный нефтегазохимический форум

КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости. Татарстанский нефтегазохимический форум, приуроченный в этом году к 75-летию начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана, открывается во вторник в Казани.

Форум пройдет с 4 по 6 сентября при поддержке президента Татарстана. Традиционно нефтегазохимический форум объединит под своим началом четыре важнейшие отраслевые выставки: "Нефть, газ. Нефтехимия", "Экотехнологии и оборудование XXI века", "GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография", "Интерпластика Казань 2018". Участие в выставках подтвердили более 110 компаний из России, Италии, Голландии, Польши, Австрии, Китая.

В деловой программе форума в этом году примут участие ведущие эксперты научного сообщества, российские и мировые практики, представители отраслевых ассоциаций, министерств и ведомств, руководители и специалисты предприятий. В рамках форума в частности запланировано проведение шести международных научно-практических конференций: "Моделирование геологического строения и процессов разработки – основа успешного освоения нефтегазовых месторождений", "Промышленная экология и безопасность", "Инновационные решения эффективного развития нефтегазохимии", "Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем" и другие.

Также в дни форума пройдут тематические круглые столы по использованию республиканской нефтехимической продукции в различных отраслях, инженерному обеспечению предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана, повышению энергоэффективности на предприятиях отрасли, состоится обучающий семинар для поставщиков о новых возможностях участия в электронных торгах.

В 2017 году посетителями форума стали около 8,5 тысячи представителей российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств, производственной сферы из 30 российских регионов и 11 зарубежных стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Алжира, Германии, Италии, Канады, Турции, США, Португалии.

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