Роструд поддержит ужесточение ответственности за невыплату зарплат

НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Роструд поддержит внесение в действующие законы изменений, предусматривающих ужесточение ответственности собственников предприятий за невыплату зарплат, если таковые поступят, заявил в понедельник замглавы службы Иван Шкловец.

На совещании по ликвидации задолженности по зарплатам в регионах Сибирского федерального округа полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло предложил Роструду предусмотреть на законодательном уровне ответственность собственника бизнеса за невыплату зарплат, в том числе, возможно, уголовную. Он предложил принять "более резкие меры" чем те, что существуют сейчас.

"Двумя путями можно влиять на собственника. Либо привлекать его к уголовной ответственности, что необходимо на законодательном уровне принять, либо в прошлом году был сделан шаг о субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. К этим лицам как раз относится собственник. Поэтому акценты надо смещать", — сказал Шкловец.

Он отметил, что возможность в финансовом плане взыскать личные средства собственника имеются, но сейчас это делается только после того, как все остальные меры приняты и имущество реализовано.

"Для того чтобы нам достать собственника, необходимо как можно быстрее выполнить все процедуры. Если необходимо, вносить изменения в закон и привлекать их к уголовной ответственности, такие предложения обсуждаются, но пока их нет в законе", — пояснил замглавы Роструда, отметив, что служба поддержала бы решение о необходимости введения такой ответственности.

"Давайте совместно подумаем. У нас есть еще хорошая депутатская группа, которая представляет сибирский регион. Надо выступить с такой инициативой. Иначе взыскивать долги мы будем очень долго, и этот процесс не будет управляемым нами. Собственники будут ставить нас перед фактом, а социальная напряженность будет вызываться по отношению к действующей власти", — сказал Сергей Меняйло.

"Да, принимается", — ответил Шкловец.