"Нафтогаз" вновь попросил суд взыскать с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" в августе вновь попросил суд возобновить взыскание 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома", российская компания ожидает очередного отказа со стороны суда, сообщил заместитель начальника управления юридического департамента "Газпрома" Юрий Иванов

"В августе "Нафтогаз" в третий раз попросил шведский суд отменить свое решение о приостановке исполнения. "Газпром" подготовил свои комментарии и подал иск в шведский суд, и в настоящее время мы ожидаем безусловно позитивного решения шведского суда, которое, к сожалению, еще не вынесено, но мы ожидаем его вынесения в ближайшее время", — сказал он в ходе телефонной конференции.

Представитель компании напомнил, что украинская компания пыталась арестовать принадлежащее "Газпрому" имущество в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии. Шведский суд безусловно согласился с приостановкой исполнения таких решений, однако "Нафтогаз" все еще предпринимает попытки оспорить решения суда.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

"Газпром" же 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения. Однако "Нафтогаз Украины" 19 июня заявил, что получил разрешение Коммерческого суда Лондона на заморозку активов "Газпрома" в стране для обеспечения решения Стокгольмского арбитражного суда.