США ввели санкции против российского НИИ молекулярной электроники

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Министерство торговли США включило российский НИИ молекулярной электроники в санкционный список как организацию, деятельность которой не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Официально документ американского ведомства опубликуют 4 сентября. Включение в список предусматривает запрет на торговые операции американских лиц и компаний с этой организацией. Помимо российской компании в список попали еще 14 юридических лиц из Китая, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ и Великобритании. Некоторые из них попали под санкции из-за несоблюдения ограничений против Ирана.

Отмечается, что "НИИМЭ" включили в список, поскольку оно "де-факто работает как отделение" компании "Микрон", уже находящейся под санкциями минторга.

По данным с сайта АО "НИИМЭ", это ведущий научно-исследовательский центр "Группы НИИМЭ" в составе холдинга ОАО "РТИ" (АФК "Система"). Предприятия "Группы НИИМЭ" образуют крупнейший в России комплекс по проведению научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий. В настоящее время в "НИИМЭ" работают более 400 специалистов-разработчиков высокой квалификации.

В сентябре 2016 года министерство торговли США внесло более 80 компаний из России в санкционный список в связи с событиями в Крыму и на Украине, включив в него такие компании в области электроники, как "Ангстрем" и АО "Микрон". Эти компании включены в список на основании того, что они связаны с российским ОПК. Ограничения касаются экспорта, реэкпорта и передачи материалов и технологий. Санкции США в сфере радиоэлектроники действуют в отношении России уже несколько лет.