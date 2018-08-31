ГОРКИ, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обновления в Крыму всей инфраструктуры, включая энергетический комплекс, дороги и социальные объекты.

"Крым и Севастополь. По понятным причинам — это одна из самых объемных федеральных целевых программ в силу того колоссального отставания, которое произошло по известным историческим причинам. Речь идет, по сути, об обновлении всей инфраструктуры, дорог, энергокомплекса, инженерных коммуникаций и, конечно, о назревших социальных вопросах в строительстве детских садов, школ, решении проблем аварийного жилья, ремонте больниц, создании условий для людей, которые приезжают в Крым на отдых", — сказал Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы в части программ развития регионов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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