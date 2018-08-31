Россия ведет переговоры о создании логистического центра в порту Эритреи

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия и Эритрея ведут переговоры о создании логистического центра в одном из эритрейских портов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ведется переговорный процесс о создании логистического центра в одном из портов Эритреи, что будет способствовать развитию нашей двусторонней торговли", — сказал Лавров по итогам переговоров с эритрейским коллегой.

По словам российского министра, стороны договорились принять дополнительные меры по продвижению перспективных совместных проектов в сферах добычи минерального сырья, развития инфраструктуры, поставок в Эритрею специальной транспортной сельскохозяйственной техники, условились оказывать содействие деловым кругам в налаживании прямых контактов.